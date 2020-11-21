Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе в максимально жаркому образі

На фото Кортні позувала в чорному піджаку, спідниці і колготах. Зірка відчинила наряд, хвалячись пишними грудьми, яка була звільнена від нижньої білизни. Красуня стояла в гардеробній кімнаті і захоплювала своєю красою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не добре", - підписала фото Кортні.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Так виглядає і пози", " цей килимок дивний!", "Я рада, що дожила до цього", "Королева", "Хай буде з тобою завжди щастя, Кортні ..", "вона виглядає так само з 2005 року. Вона ніколи не старіє", "Кортні, ти моя улюблена Мінні", "прекрасна королева", " не добре. Але ти йдеш для мене...", "Любов всього мого життя LOL", " ця посмішка-все!", "ти така красива", "Королева виглядає приголомшливо у всьому", " Ви можете здійснити мою мрію?".

Повідомлялося, що знаменита модель Кортні Кардашьян показала, як насолоджується відпочинком на райському курорті в мініатюрному купальнику.

Так, модель вирішила похвалитися розкішним відпочинком на пляжі з пальмами і блакитною водою. Для такої обстановки засмагла красуня вибрала відповідний наряд: на ній зелений купальник-бікіні, що представляє собою мініатюрні трикутнички тканини, які ледь прикривають форми Кортні, а також Бежева панамка.

Нагадавши, Кортні Кардашьян захопила розкішними ніжками, задерши спідницю по максимуму

А ще Politeka писала, що Кім Кардашян влаштувала пустощі на дивані в безсоромному лимонному боді

Також Politeka повідомляла, що Кім Кардашьян зашнурувала бюст в шкіряному топі і застигла в неприродній позі



