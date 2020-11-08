Превзошла саму себя

Знаменитая американская дива Ким Кардашьян свела поклонников с ума новым роковым образом в коже

Звезда многочисленных реалити-шоу, модель и основательница собственного бренда поделилась новым стильным фото со своими подписчиками в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Ким сидит в студии, демонстрируя свой новый дерзкий наряд. Так, красотка одета в бордовую кожаную мини-юбку и черный кожаный жилет с глубоким декольте и шнуровкой на груди.

Облегающий наряд как нельзя лучше подчеркивает пышные формы и тонкую талию модели, которой недавно исполнилось 40 лет.

Дополняют образ Кардашьян макияже в нюдовых оттенках, массивные серьги, стильная сумка и волосы, заплетенные в толстую косу.

Звезда положила ногу на ногу и томно изогнулась, подперев рукой бок. Ее поза выглядит слегка неестественной, однако позволяет ей выставить свою фигуру в выгодном свете.

«Наше будущее выглядит ярким», - подписала снимок Ким.

Ее поклонники тут же принялись засыпать звезду лайками и комплиментами.

Ранее мы писали, что Ким впечатлила красотой, померявшись формами с сестрой Кортни.

Так, на снимке Ким Кардашьян в элегантном мини позирует рядом с сестрой Кортни. Обе девушки явно счастливы, улыбаясь на камеру. Снимок никак не был подписан, хотя поклонники были «без ума» от увиденного.

Напомним, подвыпившая Ким Кардашьян без белья устроила зажигательные танцы с подругой: «Вот что делает алкоголь...».

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в супер-смелом мини померилась внушительными формами с сестрой.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в соблазнительном купальнике оседлала велосипед: "Какая шоколадка".