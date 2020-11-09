Американская модель Кортни Кардашьян впечатлила поклонников, устроив ночной заплыв с подругой
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.
Так, на опубликованных кадрах Кортни вместе с подругой и устраивают заплыв под звездным небом, демонстрируя аппетитные формы в тесных купальниках.
«Радость удваивается другими, а печаль уменьшается вдвое», - говорится в сообщении.
Уточним, что поклонники знаменитости пришли в невероятный восторг от увиденного, о чем свидетельствует происходящее под постом.
Звезда "Дизель шоу" Булитко в коротеньком халатике ошеломила пьяной выходкой: "Так обожаю"
Трагедия с Бузовой, певица огорошила исповедью о потере любимого: "Он сам решил за двоих..."
Масштабное урезание пенсий, кто получит меньше двух тысяч: "С 1 января..."
Доллар грандиозно обвалится, курс валют поразит украинцев сразу после выходных: новые данные НБУ
«Две русалки», «боже, какие вы красивые», «безупречная красота», «невероятный вид», «вау, вот это вид. Купание под звездами – что может быть лучше», «до чего же ты хороша. Очень круто выглядит», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что известная модель Кортни Кардашьян показала себя и рассказала о празднике
На фото красотка позировала в мини платье из монет, которое не закрывало полностью тело. Кортни не надевала белье и показывала свою гордость в огромном декольте. Образ девушка дополнила стильной сумочкой, а волосы оставила распущенными. Рядом можно увидеть девушку по имени Лала в красном костюме, а также высокого мужчину.
Напомним, сестры Кардашьян и Кендалл Дженнер в прозрачных нарядах показали фамильную гордость
А еще Politeka писала, что влажная Кортни Кардашьян похвасталась утехами с завидными красавчиками на частном острове
Также Politeka писала, что Кортни Кардашьян забыла о белье, показав самое сочное в коже