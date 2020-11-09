Американская модель Кортни Кардашьян впечатлила поклонников, устроив ночной заплыв с подругой

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах Кортни вместе с подругой и устраивают заплыв под звездным небом, демонстрируя аппетитные формы в тесных купальниках.

«Радость удваивается другими, а печаль уменьшается вдвое», - говорится в сообщении.

Уточним, что поклонники знаменитости пришли в невероятный восторг от увиденного, о чем свидетельствует происходящее под постом.

«Две русалки», «боже, какие вы красивые», «безупречная красота», «невероятный вид», «вау, вот это вид. Купание под звездами – что может быть лучше», «до чего же ты хороша. Очень круто выглядит», - пишут они.

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На фото красотка позировала в мини платье из монет, которое не закрывало полностью тело. Кортни не надевала белье и показывала свою гордость в огромном декольте. Образ девушка дополнила стильной сумочкой, а волосы оставила распущенными. Рядом можно увидеть девушку по имени Лала в красном костюме, а также высокого мужчину.

Напомним, сестры Кардашьян и Кендалл Дженнер в прозрачных нарядах показали фамильную гордость

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