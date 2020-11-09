Известная модель Ким Кардашьян показала себя и мужа Канье Уэста, кандидата в президенты США

На фото Ким позировала в желтом боди, сидя на коленках на диване. Рядом можно увидеть Канье, который был в кофте и шортах, а образ дополнил кроссовками и солнцезащитными очками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"С моим президентом", "Президент Канье?", "Почти выиграл выборы", "Почему это похоже на разводы на полу?", "Омг Ким Это твой мокрый след ??!? У нас стопа одинакового размера? Размер 10 ?!", "Может я здесь слишком рано", "Вау наш президент", "Передайте ему поздравления с потерей", "Кортни интереснее всего смотреть", "С кем я хотел быть, где они", "Обожаю наш гидрокостюм", "Я буквально смотрю эпизод, в котором вы участвуете в спин-оффе Нью-Йорка, когда вы только что вышли замуж".

Сообщалось, что американская модель и бизнес-вумен Ким Кардашьян огорошила фанатов, исполнив зажигательный танец с подругой.

«Постой, пьянство делает тебя танцором лучше?» - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что на опубликованных кадрах Ким Кардашьян исполняет зажигательный танец с подругой, эффектно демонстрируя упругие формы в одном платье без белья.

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