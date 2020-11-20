Актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, блиснула спокусливою фігурою

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram.

Яна Кошкіна зображена практично без одягу. Красуня оголила спину, опустивши бежеву сорочку на стегна.

Дівчина підібрала волосся наверх і млосно зігнулася, опустивши голову до плеча. На верхній частині спини дівчини помітна татуювання у вигляді напису і невеликого малюнка. Доповнили образ великі сережки.

Користувачі Мережі прийшли в захват від такого відвертого фото спокусливої моделі.

"Гаріка в кадрі не бачити" « "ти просто божественна», «Яна дуже красиво і дуже красива», «гарненька", " дорога жінка. Дуже дорога. Десь як Меланія Трамп" « "припини футболістів розбещувати" « " сколіоз???", "Ну " Мрія"! Мрія звичайно!!!", "Вигини тіла вашого Яна, так ніжні і прекрасні. Ваша краса Яна, світ врятує, впевнений я", "хоч би шматочок свого головного достоїнства показала, шкода так»," Після ночі кохання оголена встала з ліжка...", - пишуть в коментарях.

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