Российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина, которую считают новой "невестой" известного шоумена Гарика Харламова, поразила пикантным кадром

Знаменитость сообщила свои поклонникам, что у нее плохое настроение. Сделала она это своеобразно - добавив к подписи фотографии красноречивый смайлик, означающий гнев, пишет Politeka.

"Настроение - 😈! А у вас?)", – написала Кошкина.

Но фанатов больше поразила внешность девушки - для позирования модель выбрала комбинезон горчичного цвета с пояском. Одежда туго обтянула соблазнительные бедра Кошкиной, однако актрисе этого показалось мало. Чтобы окончательно сразить фолловеров, она расстегнула на комбинезоне верхние пуговицы так, чтобы поклонники вволю смогли полюбоваться роскошным бюстом Кошкиной.

Всего за день пост собрал почти 45 тысяч лайков. Также фанаты искупали Яну Кошкину в своих восторгах.

"Вот посмотрел на Яну и настроение поднялось. 😀😀😀 Яна ты как всегда секси! Одним словом Кошкина ще бы...зубья то вырвала..🔥🔥🔥У меня настроение злое, но веселое😉😉 Яна ты на любом фоне красотка ппц😍 Настроение что надо👍😳 На фото получилась с очень хищным взглядом!🔥🔥🔥 настроение хорошее. Завтра тоже пойду пофотографировать что-нибудь Кошечкина, что вам мужчины плохого сделали ? У нас у всех сердечные приступы от этих фото. Как так может выглядить человек это ангел С Тоналкой перебор... Красивая же и без нее💯 Ян, зубы в женщине, это не главное. Главное -душа, а тут у тебя всё в порядке.))) ХОТЕЛОСЬ БЫ КРАСИВЕЕ,ДА КУДА ЕЩЁ-ТО ", – написали они.

Ранее мы писали, что Яне Кошкиной сделали операцию. Красотке удалили четыре зуба мудрости, один из которых пришлось сложнее вырезать.

Позже артистка рассказала о своем состоянии в Инстаграм. По словам Кошкиной, на второй день у нее нет ни отеков, ни синяков, однако есть дискомфорт и небольшая припухлость в той десне, которую больше всего резали.

Напомним, что Яна Кошкина поразила интимными подробностями: «По утрам он подолгу…».

Как сообщала Politeka, разводящийся Харламов после "пышногрудой невесты" развлекается дома с новой красоткой: "Гарик, ты супер".

Также Politeka писала, что Яна Кошкина показала, как ее осчастливили на диване: «Съемка пошла не по плану».