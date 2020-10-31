Российская модель и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, предстала во всей красе в развратной фотосессии

Модель с непостоянной регулярностью радует своих поклонников жаркими снимками в самых смелых образах, сообщает Politeka.net. Один из снимков стоит отметить особо ведь модель предстала на нем практически обнаженной.

Яна сняла верхнюю часть одежды и предстала с обнаженной грудью. Большие прелести красиво впирали, даже когда красотка пыталась скрыть "богатство" руками.

Модель немного сжала бюст ладонью, чтобы в объектив не попало ничего лишнего. На пальчиках красовался черный маникюр.

Артистка собрала волнистые волосы в аккуратную прическу, чтобы те не мешали любоваться идеальными видами обнаженного тела.

Кроме этого знаменитость слегка приспустила шелковую юбочку, которая соблазнительно села ниже бедер.

Макияж с акцентом на пухлые губы дополнил раскованный образ звезды.

"Я ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЯНА!!!", - написал один из комментаторов.

Ранее мы писали, что Яна Кошкина стояла в тонкой маечке на бретельках, которая с трудом удерживала большую грудь актрисы. Яна позировала для фото с конским хвостом, который только придал ему пикантности.

«Яну Кошкину многие называют одной из самых се**уальных актрис российского кино», - подписали пост авторы аккаунта.

Напомним, Яна Кошкина опубликовала селфи с патчами под глазами. Выглядела она превосходно. Особое внимание привлекли ее пухлые губки.

«Сегодня мне удалят зубы мудрости. Только 2 или сразу все 4, решим по ходу операции)...», - отметила Кошкина.

Напомним, что Яна Кошкина поразила интимными подробностями: «По утрам он подолгу…».

Как сообщала Politeka, разводящийся Харламов после "пышногрудой невесты" развлекается дома с новой красоткой: "Гарик, ты супер".

Также Politeka писала, что Яна Кошкина показала, как ее осчастливили на диване: «Съемка пошла не по плану».