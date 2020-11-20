Актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, блеснула соблазнительной фигурой

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм.

Яна Кошкина запечатлена практически без одежды. Красотка обнажила спину, опустив бежевую рубашку на бедра.

Девушка подобрала волосы наверх и томно изогнулась, опустив голову к плечу. На верхней части спины девушки заметна татуировка в виде надписи и небольшого рисунка. Дополнили образ крупные серьги.

Пользователи Сети пришли в восторг от такого откровенного фото соблазнительной модели.

«Гарика в кадре не видать», «Ты просто божественна», «Яна очень красиво и очень красива», «Хорошенькая», «Дорогая женщина. Очень дорогая. Где-то как Меланья Трамп», «Прекрати футболистов развращать», «Сколиоз???», «Ну "Мечта"! Мечта конечно!!!», «Изгибы тела Вашего Яна, Так нежны и прекрасны. Ваша красота Яна, Мир спасет, уверен Я», «Хоть бы кусочек своего главного достоинства показала, жалко да», «После ночи любви обнаженная встала с кровати…», - пишут в комментариях.

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