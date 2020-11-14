Российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, предстала в комбинезоне

Стоит отметить, что Гарик Харламов отрицает роман с известной блогершой, но Яну все равно называют его невестой, сообщает Politeka.net.

Красотка записала несколько сторис, в которых ответила на вопросы своих подписчиков. В частности, она рассказала о своем творчестве и о том, как пресса ее "выдает замуж", с кем бы она не появилась.

Артистка сообщила, что уже два года снимается в телевизионном шоу "Однажды в России", подкрепив ответ снимком.

В кадре красотка предстала в мини-комбинезоне с декольте. Наряд был коротким и оголил ее стройные ножки. На последних засветились черные подтяжки, которые впивались в кожу. Кроме того, с декольте едва ли не выпрыгивал бюст.

Модель улыбалась, ее образ завершила прическа из волнистых волос и красивые украшения, в общем, хороша, как никогда.

Кадр не собрал много лайков, ведь в стори нет такой возможности.

Ранее сообщалось, что Яна Кошкина позировала на кухне. Звезда, вероятно, надела платье леопардовой расцветки. Она расстегнула пуговицы и сверкнула в декольте пышными формами.

Яна сделала макияж с акцентом на пухлые губы, а также дополнила образ аксессуарами и пышной прической из черных локонов.

Напомним, Яна Кошкина потрясла позой и ракурсом: наконец, красотка осчастливила поклонников кадром топлес. Яна сидела к камере спиной, томно изогнувшись и положив голову на плечо. При этом полностью стянула с себя бежевую рубашку, обнажив спину.

Пользователи пришли в восторг, не жалея комплиментов в комментариях.

Напомним, "невеста" Харламова вывалила загорелый бюст, расстегнув все пуговки: "Посмотрел и настроение поднялось".

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