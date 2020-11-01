Российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, показала себя после операции

На днях звезде сделали операцию, о которой она рассказала своим подписчикам, сообщает Politeka.net. Красотке удалили четыре зуба мудрости, один из которых пришлось сложнее вырезать.

Позже артистка рассказала о своем состоянии в Инстаграм. По словам Кошкиной, на второй день у нее нет ни отеков, ни синяков, однако есть дискомфорт и небольшая припухлость в той десне, которую больше всего резали.

"У меня высокий болевой порог. Как говорила ранее, зубы обычно лечу без анестезии.

Мне удаляли зубы под седацией, поэтому самое больное, что было - установка катетора😂, но это, разумеется, не больно", - поделилась артистка.

Как отметила Яна, ей на каждую десну после удаления наложили по три шва, которые нужно снимать через 10 дней.

Питание звезды: детское пюре, детское печенье, вода, кофе и чай.

"Из таблеток один антибиотик и полоскание. Обезболивающие никакие не пью", - поделилась знаменитость.

В конце красотка дала совет поменьше читать информацию в интернете перед удалением зубов.

"Там, в основном, описаны только пугающие истории. Каждый случай - индивидуален. Я читаю комментарии под моим предыдущим постом и понимаю, что все совсем не страшно, как многие говорили!😉 Будьте здоровы!❤️", - рассказала модель.

"Четыре 🦷 зуба разом это конечно мощно", "Это правда что после удаления зубов мудрости скулы больше выразительны?", "Яна, не болейте!😊", "Яна, скорейшего восстановления Вам!", - написали пользователи сети.

Напомним, что Яна Кошкина поразила интимными подробностями: «По утрам он подолгу…».

Как сообщала Politeka, разводящийся Харламов после "пышногрудой невесты" развлекается дома с новой красоткой: "Гарик, ты супер".

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