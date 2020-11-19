Британська супермодель і актриса Наомі Кемпбелл захопила шанувальників, засвітивши бездоганну фігуру в новій фотосесії

Як повідомляє Politeka, кадри знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Для популярного журналу, вже в листопаді», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Наомі Кемпбелл позує в різних екстравагантних нарядах, кожен з яких максимально підкреслює нев'янучу фігуру знаменитої моделі.

«Сама досконалість», «ти просто неймовірно виглядаєш», «це справжня пожежа», «ти діамант – слів не підібрати», «найкраще, що я бачив на тобі. Бомбезно виглядаєш», « чертовски хороша – видно, що ти працюєш над своїм тілом», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що легендарна британська супермодель і актриса Наомі Кемпбелл захопила шанувальників, похвалившись фігурою в одній сітці

"На вулиці холодно", - коротко йдеться в підписі.

Звернемо увагу, що на фотографії Кемпбелл позує в наряді в сітку, а на голові у знаменитості видніється хутряна накидка. При цьому через вбрання в кадр потрапили бездоганні вигини знаменитості, на що звернули увагу її шанувальники.

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