Известная супермодель Наоми Кэмпбелл показала себя и рассказала о празднике

На фото звезда позировала в комнате, прижавшись к молодому человеку. Как можно понять, это Харли Осейри, который был в джинсовой куртке. Звезда улыбался на камеру, демонстрируя себя и Наоми. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем рождения Харли Осейри. Старая школа, желаю тебе множества благословений и новых приключений на горизонте. Дорожи нашими десятилетиями дружбы", - написала Наоми под фото.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Почему ты такая красивая?", "Многие, многие другие девушки, продолжайте в том же духе", "Ностальгия .. Движущиеся части прекрасной дружбы !! Сладкий и нежный момент запечатлен через объектив камеры .. Такая красивая Наоми", "Желаем многим другим здоровья и радости!", "Кто эта красивая девушка? Она могла быть моделью", "Непревзойденная".

Сообщалось, что известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которую называют "черной пантерой", похвасталась фигурой в пикантной позе.

На новом черно-белом снимке Наоми Кэмпбелл позирует в весьма экзотическом образе и не менее интересной позе.

Модель стоит, широко расставив согнутые в коленях ноги, а руки она завела за голову.

Напомним, Наоми Кэмпбелл вспомнила молодость и показала, как сводила с ума без одежды

А еще Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл застали в жарких объятиях с известной топ-моделью

Также Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл разделась ради жарких кадров с бойфрендом



