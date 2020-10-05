Известная супермодель Наоми Кэмпбелл показала себя и рассказала о празднике
На фото звезда позировала в комнате, прижавшись к молодому человеку. Как можно понять, это Харли Осейри, который был в джинсовой куртке. Звезда улыбался на камеру, демонстрируя себя и Наоми. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Довольная Орбакайте похвасталась кадрами отдыха с дочерью, Киркоров оценил: «Любимые»
Разъяренная Мейхер запустила мужу в голову тяжелую вазу, пугающие кадры: певицу не узнать
Мрачная Кравец из "Квартал 95" ошарашила признанием после тяжелой болезни: "Всё возвращается..."
Наташа Королева после измен Тарзана зажгла с юным дагестанцем: «Это было невероятно»
"С Днем рождения Харли Осейри. Старая школа, желаю тебе множества благословений и новых приключений на горизонте. Дорожи нашими десятилетиями дружбы", - написала Наоми под фото.
Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:
"Почему ты такая красивая?", "Многие, многие другие девушки, продолжайте в том же духе", "Ностальгия .. Движущиеся части прекрасной дружбы !! Сладкий и нежный момент запечатлен через объектив камеры .. Такая красивая Наоми", "Желаем многим другим здоровья и радости!", "Кто эта красивая девушка? Она могла быть моделью", "Непревзойденная".
Сообщалось, что известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которую называют "черной пантерой", похвасталась фигурой в пикантной позе.
На новом черно-белом снимке Наоми Кэмпбелл позирует в весьма экзотическом образе и не менее интересной позе.
Модель стоит, широко расставив согнутые в коленях ноги, а руки она завела за голову.
Напомним, Наоми Кэмпбелл вспомнила молодость и показала, как сводила с ума без одежды
А еще Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл застали в жарких объятиях с известной топ-моделью
Также Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл разделась ради жарких кадров с бойфрендом