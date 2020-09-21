Известная модель Наоми Кэмпбелл показала себя с подружкой и рассказала о важном дне

На фото красотка показала себя в черном наряде. Рядом можно увидеть еще одну девушку - Мариакарлу Босконо, известную топ-модель. Звезды показались вместе, позируя для снимка. Волосы у Наоми были распущены, а вторая девушка их решила собрать назад. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем Рождения, @mariacarlaboscono, люблю тебя за то, что ты без извинений, настоящая, верная и красивая внутри и снаружи. Пусть этот день принесет вам радость, любви и счастья !", - написала Наоми.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Спасибо, так много любви", "С Днем Рождения, Наоми, наслаждайся своим особенным днем", "Спасибо за то, что поделился этим. Вся моя любовь и привязанность из Италии. Так восхитительно и чудесно", "С днём рождения любимая", "Королева", "Прекрасная Наоми", "Ура будет вечно великолепна !!!!".

Сообщалось, что 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл поздравила своего молодого бойфренда с днем рождения.

на своей странице в Инстаграм черная пантера разместила трогательное поздравление рэперу Скепта (настоящее имя — Джозеф Джуниор Аденуга), роман с которым тщательно скрывала.

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