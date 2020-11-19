Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл восхитила поклонников, засветив безупречную фигуру в новой фотосессии

Как сообщает Politeka, кадры знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Для популярного журнала, уже в ноябре», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Наоми Кэмпбелл позирует в различных экстравагантных нарядах, каждый из которых максимально подчеркивает неувядающую фигуру знаменитой модели.

«Само совершенство», «ты просто невероятно выглядишь», «это настоящий пожар», «ты диамант – слов не подобрать», «лучшее, что я видел на тебе. Бомбезно выглядишь», «чертовски хороша – видно, что ты работаешь над своим телом», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что легендарная британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл восхитила поклонников, похваставшись фигурой в одной сетке

«На улице холодно», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на фотографии Кэмпбелл позирует в наряде в сетку, а на голове у знаменитости виднеется меховая накидка. При этом из-за наряда в кадр попали безупречные изгибы знаменитости, на что обратили внимание ее поклонники.

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