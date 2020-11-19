Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл восхитила поклонников, засветив безупречную фигуру в новой фотосессии
Как сообщает Politeka, кадры знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
«Для популярного журнала, уже в ноябре», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Наоми Кэмпбелл позирует в различных экстравагантных нарядах, каждый из которых максимально подчеркивает неувядающую фигуру знаменитой модели.
«Само совершенство», «ты просто невероятно выглядишь», «это настоящий пожар», «ты диамант – слов не подобрать», «лучшее, что я видел на тебе. Бомбезно выглядишь», «чертовски хороша – видно, что ты работаешь над своим телом», - пишут ее поклонники.
Врачам пришлось спасать Гелю из "СВ шоу", напарницу Сердючки сегодня не узнать: "Роды в 41 и неудачный брак"
"Невеста" Харламова распахнула халатик, пленив "полушариями" в прозрачном белье, Басков не устоял: "Ослепляют..."
Фаворитка Киркорова показала своих подросших детей, которые как две капли воды похожи на певца: "Загадки природы..."
На редком фото Пугачевой с братом и родителями нашли копию ее дочери Лизы: "Боже мой...."
До этого мы рассказывали, что легендарная британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл восхитила поклонников, похваставшись фигурой в одной сетке
«На улице холодно», - коротко говорится в подписи.
Обратим внимание, что на фотографии Кэмпбелл позирует в наряде в сетку, а на голове у знаменитости виднеется меховая накидка. При этом из-за наряда в кадр попали безупречные изгибы знаменитости, на что обратили внимание ее поклонники.
Напомним, Наоми Кэмпбелл крепко прижалась к знойному красавцу, кадры объяти
А еще Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл застали в жарких объятиях с известной топ-моделью
Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл разделась ради жарких кадров с бойфрендом