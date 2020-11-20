Скандальна російська співачка й зірка "Дому 2" Ольга Бузова побешкетувала перед камерою разом з хлопцем

Як повідомляє Politeka, ролик був опублікований на фан-сторінці зірки в Instagram.

Так, пара вирішила взяти участь в популярному флешмобі, в ході якого Бузова застрибує спиною на руки до бойфренда. Попри те, що кадри не були як-небудь підписані, її шанувальники буквально «вибухнули» від побаченого.

«Відмінний стрибок, Оля», «любові й щастя справжнього цій парі. Оля це заслужила і дава теж.дуже красива пара», «ви кращі. Дава й Олечка ви красиві .. щастя вам, 😇 😇 😇 здоров'я... Бережи її...», «вау, просто клас», - пишуть вони.

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У себе в Instagram 34-річна зірка опублікувала фото, на якому позувала поруч зі своєю подружкою. Обидві дівчини були в коронах. Вони посміхалися і дивилися в камеру.

"Моя принцеса, моя дівчинка!!! Така тендітна, і така сильна одночасно. Я тебе безмежно люблю. Завжди поруч з тобою. З днем народження моя Маша", - підписала фото зірка.

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