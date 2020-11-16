Жюри "Ледникового периода" не понравилось новое выступление Ольги Бузовой

Откровенный пост звезда опубликовала в своем Instagram.

Ольга Бузова уже неоднократно огорчалась, что ей с партнером Дмитрием Соловьевым не удавалось выбороть наивысшие баллы за номера на льду.

А в этот раз популярная певица вовсе расплакалась по завершению номера. Позже в микроблоге Бузова рассказала, что она чувствовала в тот момент.

"Да, я очень расстроилась из-за оценок, мне было обидно, я этого и не скрывала, вернее я не поняла, почему именно за наш «Экипаж» такой низкий балл, мы очень сильно старались и готовились, но так решили наши судьи, и мы с ними не оспариваем оценки никогда... Я увидела реакцию всех людей, кто смотрел эфир, когда я почувствовала насколько Вы разделили мои эмоции по этому номеру... Я поняла, что вообще всё остальное не важно, да хоть вообще ноль поставили бы нам!", - призналась Бузова, бросив вызов судьям.

Певица также плакала от счастья, когда они завершили номер на льду и после выступления "подскочили" даже тренеры.

"Вы просто посмотрите по вырезкам из эфира, как вскочили Максим и Илья от радости, что прокат получился, что надо, как я плакала от счастья, что не подвела ни себя, ни партнёра, ни тренерский состав - и откатала по максимуму. Мы думали, что наконец сделали эти заветные 6.0. Радовались все, как дети. Поэтому наверное так и расстроились, когда объявили результаты. В общем, мы идём дальше, работаем по-максимуму. Спасибо вам ещё раз за эту любовь и доброту, которую Вы мне дарите, вчера чувствовалось наше единство!", - подытожила российская звезда в своем микроблоге.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию. Кто-то поддержал Ольгу Бузову после выступления, но были и такие комментаторы, которые заявили, что судьи правильно оценили номер пары.

"Жури виднее как оценить,надо достойно проигрывать ,и ненадо было под свою песню кататься,ты не мисс вселенная", "Ну надо достойно проигрывать, ну не был номер на 6.0, не был, впечатление просто придала песня Киркорова, вот и всё, и все это прекрасно понимают, но почему-то продолжают лизать одно место Бузовой и Филе", "Как бревно", "Никто не выкладывает свои выступления, а Оля опять все напоказ", "Не плачь, ты лучшая! Ты большая умница и молодец! Ты настоящая!", "Вы очень красивая пара! И вы лучшие!!! Жюри были очень необъективны!!! Болею за вас!", - написали пользователи в комментариях.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами.

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках.