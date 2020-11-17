Российская певица и звезда "Дом-2" Ольга Бузова поразила редким кадром с лучшей подругой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 34-летняя звезда опубликовала фото, на котором позировала рядом со своей подружкой. Обе девушки были в коронах. Они улыбались и смотрели в камеру.

«Моя принцесса, моя девочка!!! Такая хрупкая, и такая сильная одновременно. Я тебя безгранично люблю. Всегда рядом с тобой. С днём рождения моя Маша», - подписала фото звезда.

Всего за час пост собрал более 170 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Какие красотки», «Фотошоп сама на себя не похожа», «Куколки шикарные», «Какие вы прекрасные, девочки. Даже не сравнишь обоих», «мне кажется что даже чем то похожи», «Принцесски наши», «Кто- нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост Агонь )) Как и мои наряды)», «Оля, ты лучшая», - пишут пользователи сети.

Как известно, сейчас Ольга Бузова принимает участие в шоу «Ледниковый период». Ранее мы писали, что певица едва выдерживает напряжение на шоу. В последнем эфире ее сильно раскритиковали, в результате чего Бузова не смогла сдержать слез.

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