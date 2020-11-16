Российской певице и звезде «Дом-2» Ольге Бузовой стало плохо прямо на льду во время тренировки
34-летняя знаменитость сейчас участвует в проекте «Ледниковый период», в котором звезды учатся фигурному катанию в парах с профессионалами. Как выяснилось, для Ольги участие в проекте оказалось связано с большими трудностями. Так, издание Super.ru сообщило о том, что артистка получила серьезную травму и недавно ей стало плохо прямо на репетиции.
Сообщается, что Бузова уже долгое время продолжает участие в проекте с выбитым ребром.
«Трещина в грудной клетке у певицы образовалась из-за большой нагрузки на тело во время исполнения сложных элементов... Из-за постоянной сильной боли и стресса ей и стало плохо на тренировке», - говорится в публикации.
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При этом утверждается, что Бузова продолжала кататься, однако недавно во время тренировки она упала прямо на льду. Издание опубликовало видео, на котором видно, как звезда лежит на льду, придерживая бок, и не может подняться. В конце ее еле усадили на стул несколько человек.
Съемки следующего выпуска шоу запланированы на 17 ноября и пока ни о каких изменениях в программе не сообщалось. Сама Бузова также не делала никаких заявлений о своем здоровье.
Поклонники певицы активно комментируют случившееся.
«Оскар в студию», «А я пожелаю здоровья представляю сколько сейчас будет негатива», «Ей нужно строчно в футболисты идти!», «Она настоящая трудяга», - пишут люди.
Напомним, Ольга Бузова разревелась на публике после громкого провала, фото облетело Сеть.
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