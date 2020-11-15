Певица Ольга Бузова пожаловалась на отношение к своей персоне
Как передает Politeka.net, недовольство знаменитости вызвали оценки судей на шоу "Ледниковый период".
Новый выпуск российского шоу с участием Ольги Бузовой уже посмотрели восточные регионы страны благодаря разнице в часовых поясах. В связи с этим певица решила рассказать о произошедшем в эфире.
"Если некоторые - не увидели скорость, кто-то не обратил внимание на технику, а кому-то просто не понравились мы!", - отметила вокалистка.
"Меня воспитали правильно, я не буду спорить или обсуждать оценки жюри. Но они были самые низкие. Моя семья, команда и коллеги по шоу, досмотрев номер, именно про этот номер - говорили... « Да это 6.0» Но по мнению жюри, он оказался худшим", - сообщила певица.
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А вот большинство поклонников Ольги не разделили ее претензии к судьям:
"Если вы покинете шоу, это будет справедливо. Объективно вы самая слабая пара", "Хватит ныть!! Сколько пар участвуют, захожу на их странички. И только одна Оля демонстрирует синяки и плачется, как тяжело. А у других пар можно подумать все четко и без напрягов", "Мнение жюри абсолютно верное!", "Этот номер не был лучшим!!! Никому он не понравился, кроме ваших фанатов и близких. Не надо писать, что судьи занизили оценки, они объективны", - писали под постом Ольги.
Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами.
Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом.
Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках.