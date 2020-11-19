Британська співачка Дуа Липа захопила фанатів, змусивши розкішну подругу в сітці розвести ноги до непристойності

Як повідомляє Politeka, фотографію красуня вирішила викинути у себе в Instagram.

"Ви готові до темряви з Майлі Сайрус?"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії видно саму Дуа Липу, а позаду неї – зірку Майлі Сайрус. Остання вирішила вбратися в білий топ і колготи в сітку, зухвало при цьому поглядаючи в кадр.

"Дикі кішечки-готовий звичайно" « "настільки сильно готовий, що аж не терпиться«," так ви справжні королеви! Зводите з розуму" « "боже, одна краща за іншу«,» моя два кумира – кого б вибрати", – пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, британська співачка Дуа Липа показала себе і розповіла про новий контракт.

На фото Дуа позувала в топі, який зав'язала на животику, велотреках, кросівках і шкарпетках. Зірка підняла одну руку вгору, а ногу задерла. Дівчина зібрала волосся у вузол, а на Селфі показувала язик. Фото вийшло кумедним і навіть трохи пікантним.

Фанати знаменитості були "без розуму" від побаченого, про що свідчить те, що відбувається в коментарях під знімком.

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