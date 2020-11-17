Известная британская певица Дуа Липа показала себя и рассказала о новом контракте

На фото Дуа позировала в топе, который завязала на животике, велотреках, кроссовках и носках. Звезда подняла одну руку вверх, а ногу задрала. Девушка собрала волосы в узел, а на селфи показывала язык. Фото получилось забавным и даже немного пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я очень рада сообщить, что присоединился к семье @puma в качестве нового представителя бренда !!! Не могу дождаться, когда ты увидишь, что мы приготовили для тебя", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти миллион лайков и засыпали комплиментами звезду:

"Удивительная", "Мы любим тебя и скучаем по тебе", "Поздравления, Дуа", "Боже, ты потрясающая", "Puma была на высоте", "Ты такая красивая", "похоже, ты снова разоришь мой банковский счет", "это очень интересно !!!", "да, королева спорта", "Я родом из страны, где Puma называют всеми кроссовками", "Огонь в моем сердце", "Видели красоту, но это икона".

Мы сообщали, что британская певица Дуа Липа поразила выходкой, позируя в пиджаке на голое тело.

Так, на опубликованных кадрах Дуа Липа позирует сидя на машине в деловом костюме, излучая красоту и женственность. Потом она все в том же наряде проходится, из-за чего в кадр попадает то, что Липа надела его на голое тело.

Напомним, Дуа Липа крепко сжала бюст руками, продемонстрировав прелести во всей красе

Также Politeka сообщала, что шальная Дуа Липа красиво уложила упругие формы в кожаный корсет

А еще Politeka писала, что обворожительная Дуа Липа без белья показала, что прячет под рубашкой



