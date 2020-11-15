Известная певица британского происхождения Дуа Липа показала себя и рассказала о госте

На фото Дуа позирует в штанах и бюстгальтере. Звезда взялась руками за упругий бюст, делая фотографию максимально пикантной. Волосы были у девушки собраны назад, а образ красотка дополнила ярким кулончиком на цепочке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Объявление о специальном госте завтра", - написала звезда под фото.



Фанаты поставили более 800 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я люблю тебя", "Детка", "Первый", "Королева", "Люблю тебя, женщина Дуа Липа", "Люблю эту королеву", "Но ты видишь это .....", "Я горячее, чем ты", "я не могу дождаться этого", "Не могу дождаться встречи с вами!", "Что, если это Майли и вы, ребята, исполняете роль заключенного", "Специальный гость, Bokudes", "Такой бой даже пресс есть", "уже в очереди", "Одевайся", "иногда в жизни хочется стать известным футболистом, иногда - миллиардером, а третьи - космонавтом. Но сегодня ... сегодня я просто хочу быть этими двумя руками".

Сообщалось, что известная певица из Великобритании Дуа Липа восхитила поклонников, нарядившись в кожаный корсет.

«Спасибо прекрасной команде за то, что пригласили меня», - говорится в сообщении.

Напомним, обворожительная Дуа Липа без белья показала, что прячет под рубашкой

А еще Politeka писала, что Дуа Липа подчеркнула упругий бюст в тоненьком топе, камеру навели максимально близко

Также Politeka сообщала, что фигуристая Дуа Липа в прозрачной сеточке и ботфортах развалилась на полу



