Известная британская исполнительница Дуа Липа показала необычный образ

На кадрах красотка позировала в белой блузке. Звезда присела, закрыв глаза от удовольствия. Волосы были растрепанными, ведь на студии использовали искусственный ветер. На втором кадре Дуа убрала руку от бюста и показала, что под расстегнутой блузкой нет белья. Это добавило особенной пикантности кадру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 700 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю это, спасибо", "Королева", "Безумно красивая", "Моя детка, шутка", "ты ангел", "дай им монеты, и я что-нибудь куплю", "Мы любим тебя из Ирана. Если ты любишь своих фанатов, пожалуйста, приколите :)", "Люблю тебя из Ливана, пожалуйста, ответь", "Будь осторожна, ты просто неземная детка", "Как долго ты знаешь своих фанатов", "Мадонна сошла на землю", "Угадай, что долго и вкусно", "Сияй ярко, как бриллиант".

Сообщалось, что известная британская певица Дуа Липа сверкнула роскошным образом в компании горячей подружки.

На первом видео красотка сидела с девушкой. Они смотрели в кадр и позировали для видео. Подружка певицы улыбалась, а Дуа в привычной для себя манере показывала язычок.

Напомним, фигуристая Дуа Липа в прозрачной сеточке и ботфортах развалилась на полу

А еще Politeka писала, что Дуа Липа подчеркнула упругий бюст в тоненьком топе, камеру навели максимально близко

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