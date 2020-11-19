Британская певица Дуа Липа восхитила фанатов, заставив роскошную подругу в сетке развести ноги до неприличия
Как сообщает Politeka, фотографию красотка решила выбросить у себя в Instagram.
«Вы готовы к темноте с Майли Сайрус?» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии видно саму Дуа Липу, а позади нее – звезду Майли Сайрус. Последняя решила нарядиться в белый топ и колготы в сетку, дерзко при этом поглядывая в кадр.
«Дикие кошечки – готов конечно», «настолько сильно готов, что аж не терпится», «да вы настоящие королевы! Сводите с ума», «боже, одна лучше другой», «моя два кумира – кого бы выбрать», – пишут ее поклонники.
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Как мы рассказывали до этого, британская певица Дуа Липа показала себя и рассказала о новом контракте.
На фото Дуа позировала в топе, который завязала на животике, велотреках, кроссовках и носках. Звезда подняла одну руку вверх, а ногу задрала. Девушка собрала волосы в узел, а на селфи показывала язык. Фото получилось забавным и даже немного пикантным.
Фанаты знаменитости были "без ума" от увиденного, о чем свидетельствует происходящее в комментариях под снимком.
Напомним, Дуа Липа крепко сжала бюст руками, продемонстрировав прелести во всей красе
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