Британская певица Дуа Липа восхитила фанатов, заставив роскошную подругу в сетке развести ноги до неприличия

Как сообщает Politeka, фотографию красотка решила выбросить у себя в Instagram.

«Вы готовы к темноте с Майли Сайрус?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии видно саму Дуа Липу, а позади нее – звезду Майли Сайрус. Последняя решила нарядиться в белый топ и колготы в сетку, дерзко при этом поглядывая в кадр.

«Дикие кошечки – готов конечно», «настолько сильно готов, что аж не терпится», «да вы настоящие королевы! Сводите с ума», «боже, одна лучше другой», «моя два кумира – кого бы выбрать», – пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, британская певица Дуа Липа показала себя и рассказала о новом контракте.

На фото Дуа позировала в топе, который завязала на животике, велотреках, кроссовках и носках. Звезда подняла одну руку вверх, а ногу задрала. Девушка собрала волосы в узел, а на селфи показывала язык. Фото получилось забавным и даже немного пикантным.

Фанаты знаменитости были "без ума" от увиденного, о чем свидетельствует происходящее в комментариях под снимком.

Напомним, Дуа Липа крепко сжала бюст руками, продемонстрировав прелести во всей красе

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