Известная певица из Великобритании Дуа Липа восхитила поклонников, нарядившись в кожаный корсет

Как рассказывает Politeka, снимками знаменитость поделилась в Instagram.

«Спасибо прекрасной команде за то, что пригласили меня», - говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях Дуа Липа позирует сперва в кожмнном наряде полубоком, прикрывая пикантные места руками. На другой фотографии певица предстает перед камерой в кожаном корсете, дополнив образ колье и пояском в виде цепи.

«Королевский взгляд», «безупречные формы», «сладкие мечты», «я обожаю твои снимки. Радуй нас чаще», «очень красиво выглядишь», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что популярная британская исполнительница Дуа Липа похвасталась роскошной фигурой, нарядившись в откровенные наряды

Так, на опубликованном снимке красотка позирует рядом с молодым человеком, нарядившись в платье с экстремальным декольте.

На другом снимке красотка в прозрачном топе элегантно развалилась на капоте машины, демонстрируя помимо фигуры роскошную улыбку.

Напомним, что дерзкая Дуа Липа расстегнула кофточку, засветив упругости, Ратаковски не сдержалась: «Покажи им».

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