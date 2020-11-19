Зірка показала, що все також молода

Американська актриса Шерон Стоун з'явилася на обкладинці відомого журналу

Зірка у свої 62 роки може похвалитися красивою стрункою фігурою, передає Politeka.net. Навіть на шляху до сьомого десятка актриса продовжує брати участь в різних зйомках.

Так, цього разу артистка з'явилася на обкладинці журналу "Vogue" в грецькій версії.

Зірку нарядили в напівпрозоре плаття з сіточкою, що підкреслило її вигини. Наряд був усипаний блискітками і червоними квітами.

Зверху зірка одягла плащ, який розвивався на вітрі, а його яскраві квіти заворожували красою.

Артистка пройшлася на підборах по піску, обертаючись і дивлячись в камеру фотографа, який її знімав.

"Не бійтеся мріяти і вивчати. Коли ви оточуєте себе творчими умами, творчість тече", - підписаний пост.

За півгодини кадри зібрали майже 6000 переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі написали на адресу артистки багато приємних слів.

"Жінка без віку", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Шерон Стоун не перестає дивувати весь світ. Судячи з інших фото теж не скажеш, що їй виповнилося вже 62 роки.

На опублікованому кадрі актриса постала на обкладинці французького журналу "Elle" одягнувшись лише в стильну блузку і піджак.

Шанувальники захопилися таким чином і сміливістю актриси і просто завалили її схвальними коментарями.

Раніше повідомлялося, що Шерон Стоун позувала в брючному костюмі. Судячи з усього, піджак вона одягла на голе тіло, бо на знімку виднілася вражаюча зона декольте. Зірка задерла ніжки на крісло, розставивши їх. Дивлячись на фото, відразу забуваєш про вік Діви, адже виглядає вона чудово.

Нагадаємо, що Шерон Стоун в перуці і хутрі сплутали з Мадонною, образ вражає: «Бомба».

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