Американская актриса Шэрон Стоун восхитила роскошным образом
Как передает Politeka.net, очередной кадр знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.
Шэрон Стоун стала символом целой эпохи, эталоном красоты для женщин и мечтой многих мужчин.
Ее звездный час настал, когда её пригласили в для съемок в фильме «Вспомнить всё» на роль прекрасной стервы Лори Куэйд.
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Спустя 30 лет после выхода фильма Шерон не перестает удивлять весь мир. Судя по новом фото и не скажешь, что ей исполнилось уже 62 года.
На опубликованном кадры актриса предстала на обложке французского журнала "Elle" облачившись лишь в стильную блузку и пиджак.
Поклонники восхитились таким образом и смелостью 62-летней актрисы и просто завалили ее лестными комментариями под постом.
Ранее мы сообщали, Стоун засветила ножки в купальнике. На фото она позировала на диване, накинув легкую рубашку и "приставала" к находящемуся рядом мужчине. При этом у нее в руках была игрушечная мягкая обезьянка. Звезда ослепила своей улыбкой.
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