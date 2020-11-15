Американская актриса Шэрон Стоун восхитила роскошным образом

Как передает Politeka.net, очередной кадр знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.

Шэрон Стоун стала символом целой эпохи, эталоном красоты для женщин и мечтой многих мужчин.

Ее звездный час настал, когда её пригласили в для съемок в фильме «Вспомнить всё» на роль прекрасной стервы Лори Куэйд.



Спустя 30 лет после выхода фильма Шерон не перестает удивлять весь мир. Судя по новом фото и не скажешь, что ей исполнилось уже 62 года.

На опубликованном кадры актриса предстала на обложке французского журнала "Elle" облачившись лишь в стильную блузку и пиджак.

Поклонники восхитились таким образом и смелостью 62-летней актрисы и просто завалили ее лестными комментариями под постом.

Ранее мы сообщали, Стоун засветила ножки в купальнике. На фото она позировала на диване, накинув легкую рубашку и "приставала" к находящемуся рядом мужчине. При этом у нее в руках была игрушечная мягкая обезьянка. Звезда ослепила своей улыбкой.

Напомним, 62-летнюю Шэрон Стоун в парике и мехах спутали с Мадонной, образ впечатляет

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