Звезда показала, что все также молода

Американская актриса Шэрон Стоун появилась на обложке известного журнала

Звезда в свои 62 года может похвастаться красивой стройной фигурой, передает Politeka.net. Даже на пути к седьмому десятку актриса продолжает принимать участие в различных съемках.

Так, в этот раз артистка появилась на обложке журнала "Vogue" в греческой версии.

Звезду нарядили в полупрозрачное платье с сеточкой, подчеркнувшее ее изгибы. Наряд был усыпан блестками и красными цветами.

Сверху звезда надела плащ, который развивался на ветру, а его яркие цветы завораживали красотой.

Артистка прошлась на каблуках по песку, оборачиваясь и глядя в камеру фотографа, который ее снимал.

"Не бойтесь мечтать и изучать. Когда вы окружаете себя творческими умами, творчество течет", - подписан пост.

За полчаса кадры собрали почти 6000 просмотров и много комментариев. Пользователи сети написали в адрес артистки много приятных слов.

"Женщина без возраста", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Шэрон Стоун не перестает удивлять весь мир. Судя по другим фото тоже не скажешь, что ей исполнилось уже 62 года.

На опубликованном кадре актриса предстала на обложке французского журнала "Elle" облачившись лишь в стильную блузку и пиджак.

Поклонники восхитились таким образом и смелостью актрисы и просто завалили ее лестными комментариями.

Ранее сообщалось, что Шэрон Стоун позировала в брючном костюме. Судя по всему, пиджак она надела на голое тело, так как на снимке виднелась впечатляющая зона декольте. Звезда задрала ножки на кресло, расставив их. Глядя на фото, сразу забываешь про возраст дивы, ведь выглядит она великолепно.

Напомним, что Шэрон Стоун в парике и мехах спутали с Мадонной, образ впечатляет: «Бомба».

Как сообщала Politeka, счастливая Шэрон Стоун показала, кто скрашивает ее старость: "Такая естественная!".

Также Politeka писала, что Шэрон Стоун в короткой рубашке закинула ногу за ногу, эффектный кадр: "Чертовски жаркая".