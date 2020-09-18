Известная американская актриса Шэрон Стоун осчастливила фанатов новым образом
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Стоун показала, как будет выглядеть в новом сериале, премьера которого состоится 18 сентября. Как известно, Стоун снялась в сериале «Сестра Рэтчед» от Netflix, который снят по мотивам романа «Пролетая над гнездом кукушки».
На фото Шэнон предстала в весьма необычном образе. На нее надели белый парик, белый комбинезон и меховую шубу. Выглядела актриса впечатляюще.
«Увидимся вечером», - подписала фото звезда.
За час пост голливудской дивы собрал более 8 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Шикарно», «Всегда Вами восхищалась», «Высокая», «Омг, я думал, что это Мадонна», «Прекрасная дама», «Не могу дождаться, Шэрон! Это будет бомба», «Потрясающе, люблю тебя, это обязательно будет взрыв», «Вы очень милы», «Ой, я умираю! Это будет эпично», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Шэрон Стоун приняла участие в смелой фотосессии для журнала. На одном из фото актриса позировала в экстремально коротких шортах и свитере. Звезда сидела возле бассейна, широко расставив ноги. Многим поклонникам поза напомнила коронную позу Стоун из фильма «Основной инстинкт».
Напомним, что Шэрон Стоун показала, как выглядит без одежды: "Старение может быть прекрасным".
Как сообщала Politeka, Шэрон Стоун взялась за старое, широко расставив ноги в экстра-мини: «Такая горячая».
Также Politeka писала, что Шэрон Стоун переплюнула себя 19-летнюю, Пугачева может позавидовать: "Выступили скулы".