Известная актриса Шэрон Стоун показала себя и рассказала о своем досуге

На фото красотка позировала в рубашке, которая практически не прикрыла ноги. Шэрон закинула ногу за ногу, сразу напомнив о своем знаменитом эпизоде в "Основном инстинкте". Рядом можно увидеть неизвестно мужчину, который накрылся чем-то и улыбался вместе со звездой. Кадр вышел очень свежим и легким, ведь от смеха Стоун невозможно оторвать взгляд. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Качественное время с дядей Ленор Рэйчел", - написала Шэрон.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты чертовски жаркая", "Вам действительно понравилось на Netflix Ratchet. Действительно забавные вещи", "Нет ничего более могущественного на земле, чем энергия настоящей любви!", "Усиливает мою погоню за Санта", "Ты крестный? Брат", "Удивительная!! Жить для тебя! Последняя голливудская суперзвезда! Шутки в сторону".

Сообщалось, что американская актриса Шэрон Стоун удивила внешним видом и рассказала о новом проекте.

62-летняя Шэрон записала ролик в полупрозрачном белом топе с цветочками и черных солнцезащитных очках, волосы она предварительно собрала на затылке.

Напомним, 62-летнюю Шэрон Стоун в парике и мехах спутали с Мадонной, образ впечатляет

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