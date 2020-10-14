62-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун обрадовала поклонников свежим фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе со своим питомцем, французским бульдогом по кличке Бандит.

В кадре Шэрон прижимает к себе пса и сидит вместе с ним перед экраном ноутбука. Актриса улыбается и, кажется, что-то хочет показать рукой заинтересовавшемуся песику.

Судя по подписи, актриса смотрит выпуск программы "The Drew Barrymore Show", где они вместе с Бандитом стали гостьями.

Постаревшая, но не теряющая своего шарама Стоун не стесняется демонстрировать себя настоящую, без фотошопа и тонны косметики. Это фото не стало исключением. Шэрон не смущают морщинки - этим-то актриса и пленяет еще больше своих фанатов, которые спешат оставить свои отклики в комментариях.

"😍😘👍👏🔥 вау, ты уже старая, но все же ты красивая"

"Ты выглядишь счастливой и красивой 🌹"

"Шэрон ... это такая очаровательная картинка !!! Мне нравится, как вы делитесь частичкой своей повседневной жизни"

"Шэрон, это действительно прекрасная фотография.😊"

"Ваша собака самая милая"

"Ты одна из моих самых больших кумиров 😍 твои актерские способности просто великолепны! И улыбка твоя небесная 😘"

"Ты обалденная!!! Такая естественная!!! Я впечатлен, увидев, насколько просто вы появляетесь в кадре"

"Вы необычайны на этой фотографии, ваше лицо и идеальная внешность, созданная Леонардо да Винчи"

Ранее мы сообщали, Стоун засветила ножки в купальнике. Актриса сидела на диване, накинув легкую рубашку и "приставала" к находящемуся рядом мужчине. При этом у нее в руках была игрушечная мягкая обезьянка. Звезда ослепила своей улыбкой.

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