Українська Dj Nana Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в групі Nikita, вразила фігурою під час "брудного" танцю
Як повідомляє Politeka, кадри були оприлюднені в Instagram зірки.
"З днем народження", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на кадрах знаменитість в «невидимому» вбранні, елегантно демонструючи форми під час танцю. При цьому шанувальників Кумейко вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, викинувши кадри у себе на сторінці в Stories.
Однак можна помітити, що знаменитість явно не соромилася демонструвати пружні форми у всій красі.
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До цього ми розповідали, що українська Dj Nana Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в групі Nikita, вразила красою в одному мереживі
"Щось я запам'ятовувала, а який сьогодні день?» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Кумейко позує в мереживній білизні, елегантно «здавивши» пружні форми. Це привело в справжній захват її шанувальників, які буквально "вибухнули" від побаченого.
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