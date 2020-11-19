Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, розбурхала образом в латексному боді

У соціальній мережі Instagram існує безліч сторінок моделей, які дуже схожі на Кім Кардашьян. Альона Омович, Анастасія Квітко, Демі Роуз і багато інших дівчат є не єдиними, яких називають копіями Кім. Наприклад, Кім Лі, яка раніше проживає в Південній Кореї, змогла завоювати увагу публіки також завдяки ефектній зовнішності.

Молода брюнетка на думку фанатів і правда походу так звану "копію" зірки реаліті-шоу. Причому і на її сестру Кайлі Дженнер теж. Лі може похвалитися довгими чорними локонами, тонкою талією і пухкими губами, що виділяються завжди за допомогою нюдового макіяжу.

На одному зі своїх фото дівчині вдалося подражнити фанатів також достоїнствами свого тіла, яке Лі прикрила одним лише латексним боді на тонких бретельках. Настільки жаркий кадр не залишив фанатів байдужими, адже Кім повернулася так, що змогла показати фігуру у вельми вигідному світлі.

«Золоте стан у цієї дівчини; Я хочу, щоб ти була в моєму житті; Бог створив саму сміливу і красиву бомбу❤; Кимли, як прекрасні і ці прекрасні принцеси, ти ангел, що впав з небес Я люблю тебе 😍; Ого, красиво 😍; Красиво 💋; Проклята дівчинка така красива 😍💗💕; люблю тебе, Кім 😘; Красуня 🔥🔥 @kimlee; Така гарна і розкішна фігура цілує тебе; Ваш наряд виглядає так, як ніби він зроблений з фруктових рулетів, я можу з'їсти його, ха-ха».

Раніше ми писали, що дівчина постійно змінює образи і кращими з обраних ділиться в соціальній мережі Instagram. На фото Лі завжди намагається показати трохи зайвого, але не переходячи за рамки пристойності.

Так, на фото видно, як Лі майже скинула з себе білу сорочку і розстебнула всі гудзики, як би показуючи, як виглядає її бюст з досить сміливого ракурсу. Камера поруч з Лі була спрямована з низу на верх, через що створюється ще більш неоднозначний вид на її фігуру.

Дівчина ж відвернулася від об'єктива і надала повний огляд на бюст, ледь прикрившись сорочкою. Як і очікувалося, незвично відкритий і сміливий знімок не залишив фанатів байдужими.

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