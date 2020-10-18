Известная московская модель Алена Преснякова (Краснова), которая является невесткой Аллы Пугачевой, пленила роскошным образом
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото, на котором предстала в невероятно стильном осеннем наряде. Красотка надела мини юбку черного цвета и серый свитер с горлышком. Сверху она набросила длинное пальто и шарф. Ножки модели украшали массивные сапоги. Образ Краснова дополнила золотой цепью и солнцезащитными очками. Несмотря на осенний лук, девушка засветила самые сладкие места – красивые длинны ноги.
«На 80% мой гардероб состоит из базовых вещей. Уже давно не возникает вопрос «что надеть?» и что с чем комбинировать…На мне джемпер из 100% кашемира, невероятно гладкий и приятный на ощупь, а главное очень теплый», - рассказала звезда.
Всего за 50 минут пост Красновой собрал почти тысячу лайков. Оценила пост и мама Никиты Преснякова Кристина Орбакайте, которая является свекровью Алене. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Красотка», «Ваууууу», «очень красиво», «Шикарная», «Стиль», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Краснова пощеголяла в мини-топе. Модель похвасталась рельефами тела с просвечивающимися ребрами. Особого шарму снимку добавили объемные брюки, которые сделали миниатюрную фигуру девушки еще краше.
Напомним, что Преснякова в белом мини произвела фурор, обнажив сладкие места: Пресняков будет в восторге.
Как сообщала Politeka, Преснякова растрогала чувственной съемкой без белья: «Как цветочек».
Также Politeka писала, что Преснякова блеснула упругими формами без нижнего белья: "Не тот палец...".