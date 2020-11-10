Кристина Орбакайте восхитила красотой на детском фото

Как передает Рoliteka.net, архивный снимок появился на фан-странице в Инстаграм.

Пользователям Сети предложили, как Орбакайте выглядела в детстве и сейчас. Многие заявили, что артистка практически не изменилась.

«Милая как всегда, и прекрасная❤️❤️❤️», «Хороооошенькая всегда!», «Очень хорошенькие Кристинки!!! 👌👌💗», «Это чудо💖 вся естественная👍💖, такая классная💖💖💖», «Почти не изменилось», «Прекрасная дочь Великолепной Мамы!👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼вся семья талантлива», «Супер леди», «Практически совсем не изменилась!!! 😄 Так держать!!!», «В детстве была хорошенькая, и сейчас красотка!!!», «Молодец сохранила естественность и красоту , никакого ботокса и пластики красотка», «Вы с детства красива и очень талантлива, хорошо помню фильм " Чучело", который просто ошеломил Вашей игрой. Счастья и творческого долголетия!!!», - пишут в комментариях.

Напомним, Алла Пугачева родила Кристину Орбакайте в 1971 году от своего первго мужа – артиста из Литвы Миколаса Орбакаса.

Спустя 2 года после рождения дочери семья Пугачевой и Орбакаса распалась.

Из-за того, что Пугачева активно занималась карьерой, практически все свое детство Кристина провела с бабушкой.

Напомним, что внук Пугачевой ошеломил экстремальным талантом на природе, видео: "Можно смотреть бесконечно".

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