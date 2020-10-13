Когда Владимир Пресняков обратил внимание на дочку Примадонны Кристину Орбакайте, той было всего 15 лет

Отношения двух звезд развивались слишком бурно. Их любовная история продлилась 10 лет и подарила миру сына Никиту.

В интервью "Комсомольской правде" Пресняков признался, как для него стало ударом расставание с Орбакайте.

"Я даже раньше не хотел ездить на гастроли без Кристины, потому что она была в балете, мы были вместе. И вот уже у нее другие друзья... Я не был готов к тому, что человек, с которым ты вместе, пойдет в другую сторону. Все куда-то разрушилось. Я не мог дозвониться до нее сутками. Для меня это была трагедия. Мы потом начали встречаться раз в полгода. Это уже была не семейная жизнь", - вспоминал певец.

По словам Владимира, он был для супруги "слишком", и это послужило их отчуждению.

"Я перегнул палку, потому что я был слишком для нее отцом, слишком другом, слишком... Все было слишком. Если бы я был поспокойнее с ней, поравнодушнее, что ли... Но это невозможно было", - поделился певец. - "Было все. Вот в этом разрыве... он должен был произойти, потому что два лидера не могут уживаться. Но на 100% виноват я. Потому что я не соблюдал божественные истины, которым мужчина, к сожалению, учится к лет сорока. Когда понимают, что любовь это работа".

В итоге, расставание с Кристиной подкосило душевное состояние Владимира настолько, что тот впал в сильнейшую депрессию, начал выпивать. Все это вылилось в страшный случай, который, впрочем, по словам певца, перевернул все его жизнь в лучшую сторону.

Вследствии разрыва отношений с любимой у музыканта остановилось сердце, и он пережил клиническую смерть. Врачи спасли его, но Пресняков до сих пор не хочет вспоминать подробности того, как он был на грани жизни и смерти.

"Я не буду говорить о клинической смерти, но у меня после этого ушли все страхи", - отметил артист.

В настоящее время 52-летний Пресняков счастлив с певицей Натальей Подольской (их отношения длятся уже 15 лет), и готовится вскоре во второй раз стать отцом.

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