Молодой певец Никита Пресняков, который приходится внуком Алле Пугачевой, похвастался неожиданным хобби

Знаменитость опубликовал видео на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца). На нем Никита катается на скейтборде, увлеченно развлекается на рампе, построенной где-то среди деревьев. Видно, что исполнитель уверенно чувствует себя на доске, он носится из стороны в сторону, периодически зависая на вершине. Напоследок внук Пугачевой даже выполнил эффектный трюк, опершись рукой о полотно.

Стоит отметить, что для такого экстрима Никита Пресняков оделся соответствующе. Он вышел кататься в кедах, бриджах, футболке и кепке. Чтобы уберечься от травм, музыкант надел наколенники. Судя по видео, они ему совсем не пригодились, но побеспокоиться о безопасности никогда не помешает. "Моя медитация", - отметил Никита в описании.

Пользователи социальной сети оценили хобби певца и его навыки скейтбордиста в комментариях:

"Это видео можно смотреть бесконечно"; "С такой лёгкостью катаешься, круто👍"; "Никита!! У вас талант мне нравиться рок, но мне нравиться и на программе, точь в точь у вас здорово получилось молодец!!!! А вы не хотите в программу на концертах включить и такое исполнение!!! Классно здорово всех вам благ и успехов во всем,!!!!"; "Да, у каждого своя медитация) 👍"; "Мне б так уметь.. На двухколёсном скейте катаюсь, а на таком не умею(..."; "Офигеть, круто!!!тоже так хочу".

Напомним, подросший младший внук Пугачевой произвел фурор своей внешностью.

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