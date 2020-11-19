Американська модель Ебігейл Речфорд вразила бездоганною фігурою, позбувшись білизни і подражнив фігурою в одних гірляндах

Як повідомляє Politeka, знімком знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Так, знаменитість позує без білизни, ефектно вмостившись на камеру і прикривши значні обсяги рукою. Доповнити образ модель вирішила за допомогою помітного макіяжу і зачіски.

"Більшого подарунка можна не чекати!", "чарівна Ебі, ти вмієш зробити день«,» ох, до чого ж ти божественно виглядаєш – красуня«,» біса приваблива фігура«,» сама витонченість і грація", - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що американська модель Ебігейл Речфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, підкорила формами в занадто маленькому бікіні

Цього разу красуня вирішила побалувати шанувальників жарким фото в одному бікіні. Ебі позувала в білосніжному крихітному купальнику, який підстрибнув на грудях: "це так розбурхує".

Шанувальники знаменитості буквально " вибухнули "від неймовірної краси кумира, буквально закидавши її" тоннами " компліментів.

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