Американська модель Ебігейл Речфорд вразила бездоганною фігурою, позбувшись білизни і подражнив фігурою в одних гірляндах
Як повідомляє Politeka, знімком знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
Так, знаменитість позує без білизни, ефектно вмостившись на камеру і прикривши значні обсяги рукою. Доповнити образ модель вирішила за допомогою помітного макіяжу і зачіски.
"Більшого подарунка можна не чекати!", "чарівна Ебі, ти вмієш зробити день«,» ох, до чого ж ти божественно виглядаєш – красуня«,» біса приваблива фігура«,» сама витонченість і грація", - пишуть її шанувальники.
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До цього повідомлялося, що американська модель Ебігейл Речфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, підкорила формами в занадто маленькому бікіні
Цього разу красуня вирішила побалувати шанувальників жарким фото в одному бікіні. Ебі позувала в білосніжному крихітному купальнику, який підстрибнув на грудях: "це так розбурхує".
Шанувальники знаменитості буквально " вибухнули "від неймовірної краси кумира, буквально закидавши її" тоннами " компліментів.
Нагадавши, Ебі Речфорд влаштувала розпусні ігри в прозорій білизні
А ще Politeka писала, що Ебігейл Речфорд кокетливо посвітила своїм "садом" в прозорій білизні
Також Politeka повідомляла, що Ебі Речфорд в мереживній білизні і з червоною трояндою розкріпачилася по повній