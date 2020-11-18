Известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, покорила формами в слишком маленьком бикини
Звезда регулярно демонстрирует свои завидные объемы в самых соблазнительных нарядах, пишет Politeka.net.
В этот раз красотка решила побаловать поклонников жарким фото в одном бикини. Эби позировала в белоснежном крохотном купальнике, который подпрыгнул на груди: "Это так будоражит".
Большой бюст смотрелся очень соблазнительно, из-под треугольных лоскутков ткани едва ли не показывалось самое интимное.
Эби встала вполоборота, чтобы похвастаться своими упругими ягодицами в крохотных плавках на завязках. Ягодицы оголились, а модель сжала их снизу деревянной битой.
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Эби распустила длинные волнистые волосы и посмотрела в камеру из-под пышных ресниц, ее губы были подчеркнуты блеском.
Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Напомним, Эби Рэтчфорд решила похвастаться в сторис и макияжем, который ей сделали профессионалы.
Эби записала себя поближе, чтобы показать детально свой макияж.
На веках были почти невидимые тени, а губы подчеркнула розовая помада. Кроме этого, было добавлено сияние на груди красотки.
Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд позировала в белом топе и штанах с черными полосками. Звезда снимала себя на телефон, а волосы оставила распущенными. Эби подняла камеру вверх, демонстрируя аппетитный бюст. На втором кадре девушка уже была в леопардовом костюме и показывала поцелуй на камеру.
Напомним, Эби Рэтчфорд устроила распутные игры в прозрачном белье
А еще Politeka писала, что Эбигейл Рэтчфорд кокетливо посветила своим "садом" в прозрачном белье
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд в кружевном белье и с красной розой раскрепостилась по полной