До такого українці були явно не готові

Погода в Україні 20 листопада кардинально змінить настрій, країну накриють зливи з мокрим снігом

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в прогнозі синоптиків.

Вони стверджують, що сьогодні на західній частині країни будуть сильні дощі, але без мокрого снігу. Жителів Волинської області опади "обійдуть стороною«, а стовпчик термометра покаже від 3 до 6 градусів зі знаком»плюс". Вночі очікується близько 2-5 за Цельсієм.

Мокрий сніг з дощем атакує сьогодні жителів північних областей. Повітря очікується близько 1-5 зі знаком «плюс», а після заходу сонця похолодає до -3 морозу.

Киянам і тим, хто живе в передмісті, варто очікувати 1-4 тепла вдень, а вночі від 0 до -3 морозу.

Дощі й сніг також буде і в центральних областях, але не всюди. Жителів Запорізької та Дніпропетровської областей чекатиме хмарність. На території регіону повітря прогріється до 1-5 градусів за Цельсієм, а ближче до вечора на вулиці буде від 0 до -6 градусів.

Практично уникнути заморозків вдасться жителям південних регіонів, де вдень буде від 2 до 5 тепла. Вночі в Миколаївській та Херсонській областях очікуються невеликі морози, а в Одеській області буде відносне тепло. Синоптики говорять про те, що повітря буде в межах від 3 тепла до 2 морозу.

Особливо сильно сьогодні похолодає на сході: вночі аж до-6-11 градусів зі знаком «мінус», а вдень від -1 до 1 тепла. Дощів очікувати не варто, хоча небо затягнуть Хмари.

Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.