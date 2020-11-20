Погода в Україні 20 листопада кардинально змінить настрій, країну накриють зливи з мокрим снігом
Як повідомляє Politeka, про це йдеться в прогнозі синоптиків.
Вони стверджують, що сьогодні на західній частині країни будуть сильні дощі, але без мокрого снігу. Жителів Волинської області опади "обійдуть стороною«, а стовпчик термометра покаже від 3 до 6 градусів зі знаком»плюс". Вночі очікується близько 2-5 за Цельсієм.
Мокрий сніг з дощем атакує сьогодні жителів північних областей. Повітря очікується близько 1-5 зі знаком «плюс», а після заходу сонця похолодає до -3 морозу.
Киянам і тим, хто живе в передмісті, варто очікувати 1-4 тепла вдень, а вночі від 0 до -3 морозу.
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Дощі й сніг також буде і в центральних областях, але не всюди. Жителів Запорізької та Дніпропетровської областей чекатиме хмарність. На території регіону повітря прогріється до 1-5 градусів за Цельсієм, а ближче до вечора на вулиці буде від 0 до -6 градусів.
Практично уникнути заморозків вдасться жителям південних регіонів, де вдень буде від 2 до 5 тепла. Вночі в Миколаївській та Херсонській областях очікуються невеликі морози, а в Одеській області буде відносне тепло. Синоптики говорять про те, що повітря буде в межах від 3 тепла до 2 морозу.
Особливо сильно сьогодні похолодає на сході: вночі аж до-6-11 градусів зі знаком «мінус», а вдень від -1 до 1 тепла. Дощів очікувати не варто, хоча небо затягнуть Хмари.
Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.
Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.