Погода зимой 2020-2021 готовит украинцам сюрпрризы, к котрым нужно быть готовыми

Глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида предупредил, что без резких скачков температуры не обойдется, передает ТСН.

Отмечается, что грядущая зима покажет все на что способна, от лютых морозов до аномального тепла. Однако, относительно морозов, пугаться не стоит, такие периоды не будут затяжными.

"Также значительно повышенным температурным режимом против нормы: на два-четыре градуса она будет выше, чем, например, 30 лет назад. А также неустойчивым снежным покровом. Конечно, морозы и похолодание будут, но кратковременными, хотя достаточно жесткими", - сообщил синоптик.

А вот, что в ноябре выпал снег, по словам синоптика, попадает в рамки ноормы.

"По календарным срокам, реальная зима в Киев уже пришла. Средние сроки как раз приходятся на эти дни. Ничего удивительного не произошло. Причина очень простая — пришел атмосферный фронт, а с северо-запада — холодный воздух, с которым выпадает снег", - объяснил Кульбида.

Напомним, ранее синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в Украине в декабре будет нестабильной. В начале месяца обещают плюсовую температуру, однако уже с середины декабря ударят морозы.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.