Популярна російська телеведуча і блогер, зірка шоу "Орел і Решка" Настя Івлєєва показала, як наводить марафет

Зірка володіє відмінним почуттям гумору, що неодноразово доводила в знятих нею вайнах, передає Politeka.net. Івлєєва вміє посміятися над собою і часто кривляється на камеру.

Цього разу телеведуча записала кумедне відео, присвячене тому, як вона наносить макіяж. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Настя знімала себе крупним планом і фарбувала верхні вії, відкривши губи, а пізніше вона стала зі смішними звуками, і косячи очима, фарбувати свої нижні вії.

"Я і нижні вії, а у вас як дівчатка?😂☺️👇🏽", - поцікавилася Івлєєва.

За 20 хвилин пост зібрав майже 500 тисяч лайків і багато коментарів.

"Не було б так смішно, якщо б не так життєве🤣головне не чхнути!!", "ну якщо не жиза, то що тоді😂", " ахахахахха найкраща! Я сумувала за такими відео !!😁 ", "Це я так само фарбуюся😂 😂 😂", " також роблю🤣 🤣 🤣!", "У мене так само👏 👏 😻 😻 😻", " хахаха 😂трохи кавою не вдавилася😂", " не фарбую нижні вії)"," те ж саме))так само рот роззявляю😁 😁", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Настя Івлєєва записала сторіс, сидячи в авто. Зірка була в теплій куртці. Красуня вирішила доповнити абсолютно звичний образ двома ріжками, що стирчать з чола і червоними щічками.

"Через тиждень буде останній випуск і я закриваю "ЗБС". І взагалі я закриваю всі свої проекти в цьому році... Продовження не буде", - повідомила Настя.

Як відреагували шанувальники на дану заяву - невідомо.

Нагадаємо, що хвороба змінила зовнішність Насті Івлєєвої з "Орла і решки", як вона тепер виглядає: "Кому душу продала?".

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