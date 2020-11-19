Український репер і чоловік Насті Каменських Потап був помічений в обіймах іншої співачки

Як передає Politeka.net, знімок з'явився на сторінці артиста "Instagram".

На опублікованому фото, до Потапа притулилася оперна співачка, екс-депутат Державної Думи РФ Марія Максакова.

"Приємна зустріч", - підписав фотографію Потап.

Відзначимо, в мережі відзначили, що артисти виглядають поруч дуже мило. При цьому фоловерів Потапа також зацікавило, чи не буде його ревнувати дружина Настя Каменських.

"Красиві", "А Настя ревнувати не буде?", "Супер, коли є друзі», «не знаю хто це, але начебто лапочка»,"Мімімішное фото❤", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Каменських говорила, що не є ревнивою. У чатсності Настя зізналася, що Потап часом лайкає дівчаток в Інстаграме, але ставиться вона до цього абсолютно спокійно: «у нього купа дівчаток в Instagram, повний набір. І я це знаю. Але краще ж телиці, ніж пацани».

Також вона запевняє, що ніколи не стане лізти в телефон коханого, перевіряти його листування і т. д.

Нагадаємо, Потап заговорив про почуття до Насті Каменських, заінтригувавши подією, на яку всі чекали: "вже зовсім скоро".

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