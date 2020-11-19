Український репер і чоловік Насті Каменських Потап був помічений в обіймах іншої співачки
Як передає Politeka.net, знімок з'явився на сторінці артиста "Instagram".
На опублікованому фото, до Потапа притулилася оперна співачка, екс-депутат Державної Думи РФ Марія Максакова.
"Приємна зустріч", - підписав фотографію Потап.
Відзначимо, в мережі відзначили, що артисти виглядають поруч дуже мило. При цьому фоловерів Потапа також зацікавило, чи не буде його ревнувати дружина Настя Каменських.
Обірвалося життя зірки "МастерШеф": "Був найсильнішим"
86-річна Софі Лорен безцеремонно оголила декольте, наплювавши на вік: "Італійський варіант Гурченко"
Розпусна Анджеліна Джолі в мокрій сукні не стала прикривати пікантні місця: "Очей не відірвати"
Долар впаде, знайдена заміна популярній валюті: "Пандемія стимулювала попит на..."
"Красиві", "А Настя ревнувати не буде?", "Супер, коли є друзі», «не знаю хто це, але начебто лапочка»,"Мімімішное фото❤", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, раніше Каменських говорила, що не є ревнивою. У чатсності Настя зізналася, що Потап часом лайкає дівчаток в Інстаграме, але ставиться вона до цього абсолютно спокійно: «у нього купа дівчаток в Instagram, повний набір. І я це знаю. Але краще ж телиці, ніж пацани».
Також вона запевняє, що ніколи не стане лізти в телефон коханого, перевіряти його листування і т. д.
Нагадаємо, Потап заговорив про почуття до Насті Каменських, заінтригувавши подією, на яку всі чекали: "вже зовсім скоро".
Як повідомляла Politeka, розповніла Наталія Могилевська стала копією Потапа, свіже відео: "все зіпсувала".
Також Politeka писала, що падчерка Потапа здивувала розкішними формами в тісному вбранні, Дорофєєва не стрималася.