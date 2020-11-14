Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась результатом усиленных тренировок
Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм девушка выложила несколько фотографий, на которых демонстрирует свою подтянутую фигуру, как результат упорных тренировок над собой.
В кадре Наташка запечатлена с телефонов в руке. Она фотографирую себя в зеркале. На ней одет спортивный наряд, который максимально обтягивает все выпуклости блондинки.
Также она решила поделиться со своими подписчиками публикацией-мотивацией. Вот что она написала:
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«Никогда не обесценивай свои достижения. Будь то первая тренировка/пробежка/растяжка , либо это урок иностранного языка - любое, что ты делаешь - хвали себя и не обесценивай.
Как часто мы бросаем все на пол пути, когда мы прошли большой путь, но результата нет - тогда все наши достижения мы спускаем в унитаз».
Девушка призналась, что только недавно поняла, как важно себя хвалить.
«Даже сегодня утром - я тянулась с мыслью, какая я ещё деревянная, но я знаю, что постоянные растяжки, каждое утро, приведут меня к шпагату за 2 недели или даже быстрее», - отметила она.
В комментариях ее поддержали и принялись расхваливать. Не удержалась и певица Надя Дорофеева, которая отметила снимки Горовой красным сердечком.
" Бомба-ракета", " Бомбита еще та🔥", "Барби", " Наташкаааа, Бомба!!😻🔥 ", "Шикарная", "Комбо мотивации", - пишут в сети.
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