Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась результатом усиленных тренировок

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм девушка выложила несколько фотографий, на которых демонстрирует свою подтянутую фигуру, как результат упорных тренировок над собой.

В кадре Наташка запечатлена с телефонов в руке. Она фотографирую себя в зеркале. На ней одет спортивный наряд, который максимально обтягивает все выпуклости блондинки.

Также она решила поделиться со своими подписчиками публикацией-мотивацией. Вот что она написала:

«Никогда не обесценивай свои достижения. Будь то первая тренировка/пробежка/растяжка , либо это урок иностранного языка - любое, что ты делаешь - хвали себя и не обесценивай.

Как часто мы бросаем все на пол пути, когда мы прошли большой путь, но результата нет - тогда все наши достижения мы спускаем в унитаз».

Девушка призналась, что только недавно поняла, как важно себя хвалить.

«Даже сегодня утром - я тянулась с мыслью, какая я ещё деревянная, но я знаю, что постоянные растяжки, каждое утро, приведут меня к шпагату за 2 недели или даже быстрее», - отметила она.

В комментариях ее поддержали и принялись расхваливать. Не удержалась и певица Надя Дорофеева, которая отметила снимки Горовой красным сердечком.

" Бомба-ракета", " Бомбита еще та🔥", "Барби", " Наташкаааа, Бомба!!😻🔥 ", "Шикарная", "Комбо мотивации", - пишут в сети.

Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике

А еще Politeka писала, что сочная дочь Потапа в одном белье показала идеальные изгибы

Также Politeka сообщала, что дочь Потапа сверкнула идеальным телом на отдыхе