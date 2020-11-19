Украинский рэпер и муж Насти Каменских Потап был замечен в объятиях другой певицы

Как передает Politeka.net, снимок появился на странице артиста "Инстаграм".

На опубликованном фото, к Потапу прижалась оперная певица, экс-депутат Государственной думы РФ Мария Максакова.

«Приятная встреча», - подписал фотографию Потап.

Отметим, в Сети отметили, что артисты смотрятся рядом очень мило. При этом фолловеров Потапа также заинтересовало, не будет ли его ревновать жена Настя Каменских.

«Красивые», «А Настя ревновать не будет?», «Супер, когда есть друзья», «Не знаю кто это, но вроде лапочка», «Мимимишное фото❤», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Каменских говорила, что не является ревнивой. В чатсности Настя призналась, что Потап порой лайкает девочек в Инстаграме, но относится она к этому совершенно спокойно: «У него куча девочек в Instagram, полный набор. И я это знаю. Но лучше же телки, чем пацаны».

Также она уверяет, что никогда не станет лезть в телефон любимого, проверять его переписки и т.д.

Напомним, Потап заговорил о чувствах к Насте Каменских, заинтриговав событием, которого все ждали: "Уже совсем скоро".

Как сообщала Politeka, располневшая Наталья Могилевская стала копией Потапа, свежее видео: «Все испортила».

Также Politeka писала, что падчерица Потапа изумила роскошными формами в тесном наряде, Дорофеева не сдержалась.