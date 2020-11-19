Украинский рэпер и муж Насти Каменских Потап был замечен в объятиях другой певицы
Как передает Politeka.net, снимок появился на странице артиста "Инстаграм".
На опубликованном фото, к Потапу прижалась оперная певица, экс-депутат Государственной думы РФ Мария Максакова.
«Приятная встреча», - подписал фотографию Потап.
Отметим, в Сети отметили, что артисты смотрятся рядом очень мило. При этом фолловеров Потапа также заинтересовало, не будет ли его ревновать жена Настя Каменских.
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«Красивые», «А Настя ревновать не будет?», «Супер, когда есть друзья», «Не знаю кто это, но вроде лапочка», «Мимимишное фото❤», - пишут в комментариях.
Напомним, ранее Каменских говорила, что не является ревнивой. В чатсности Настя призналась, что Потап порой лайкает девочек в Инстаграме, но относится она к этому совершенно спокойно: «У него куча девочек в Instagram, полный набор. И я это знаю. Но лучше же телки, чем пацаны».
Также она уверяет, что никогда не станет лезть в телефон любимого, проверять его переписки и т.д.
Напомним, Потап заговорил о чувствах к Насте Каменских, заинтриговав событием, которого все ждали: "Уже совсем скоро".
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