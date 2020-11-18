Украинский певец и продюсер Геннадий Витер признался в очень близких отношениях с Настей Каменских

Как стало известно Politeka.net, у артистов есть совместный ребенок. Геннадий Витер раскрыл подробности личной жизни в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

По словам музыканта, Настя Каменских, приходится ему кумой. Когда-то давно они вместе стали крестными родителями для мальчика, который уже давно вырос. Вероятно, мужу певицы, Потапу, пришлось смириться с родственниками.

"У нас с Настей есть ребенок. Ребенок у нас есть, но это наш крестник", - подчеркнул Геннадий. - "Мы просто крестили пацана, которого зовут Артем, который сейчас выше меня на три головы – видать, в папу-баскетболиста пошел".

Витер начал карьеру на телевидении в достаточно молодом возрасте и поначалу выступал в массовке. Со временем стал ведущим программ В 2018 году он стал музыкальным продюсером канала "Украина". Как сольный исполнитель, Геннадий выпустил этим летом клип на песню "Мона Лиза". У артиста есть 14-летняя дочь.

Настя Каменских официально вышла замуж за Алексея Потапенко (настоящее имя) в 2019 году, а за два года до этого они заключили брак в Лас-Вегасе. Пока у пары нет совместных детей, а вот у Потапа есть сын-подросток по имени Андрей.

Накануне рэпер показал в соцсети "Инстаграм", как проводит время со своим наследником. На выходных счастливый отец выбрался поиграть с сыном в футбол и запечатлел этот момент на фото.

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