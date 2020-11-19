Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, покрасувалася своїми принадами на світському заході

Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Кузнєцова відвідала прем'єру фільму»Фантастичні українці". Подія пройшла за участю безлічі зірок і преси. Зокрема, можель показала у себе в "сторіс" Фагота з ТНМК (Олег Михайлюта).

Відповіла на запитання журналістів і сама Кузнєцова. Зокрема вона зізналася, що є трохи забобонною.

На показ фільму модель, яка є володаркою найбільших натуральних грудей України, прийшла в сірій сукні з квітковим принтом. Глибоке декольте вигідно підкреслило гордість моделі. При цьому тканина на пишних формах так натяглася, що здавалося, сукня аж тріщить і може не витримати натиску.

Раніше Кузнєцовій пощастило побувати на допрем'єрному показі фільму "лінія горизонту".

"Фільм просто вогонь!!! Любовна історія, літак, небо і катастрофа...",- поділилася враженнями модель.

При цьому вона показала коротке відео-бумеранг. Кузнєцова відображена в червоно-синій картатій сорочці, яку не вдалося застебнути через вражаючий розмір бюста моделі.

Нагадаємо, українка з 13-м розміром блиснула своєю гордістю, змусивши чоловіків забути про все.

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