Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, покрасувалася своїми принадами на світському заході
Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
Кузнєцова відвідала прем'єру фільму»Фантастичні українці". Подія пройшла за участю безлічі зірок і преси. Зокрема, можель показала у себе в "сторіс" Фагота з ТНМК (Олег Михайлюта).
Відповіла на запитання журналістів і сама Кузнєцова. Зокрема вона зізналася, що є трохи забобонною.
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На показ фільму модель, яка є володаркою найбільших натуральних грудей України, прийшла в сірій сукні з квітковим принтом. Глибоке декольте вигідно підкреслило гордість моделі. При цьому тканина на пишних формах так натяглася, що здавалося, сукня аж тріщить і може не витримати натиску.
Раніше Кузнєцовій пощастило побувати на допрем'єрному показі фільму "лінія горизонту".
"Фільм просто вогонь!!! Любовна історія, літак, небо і катастрофа...",- поділилася враженнями модель.
При цьому вона показала коротке відео-бумеранг. Кузнєцова відображена в червоно-синій картатій сорочці, яку не вдалося застебнути через вражаючий розмір бюста моделі.
Нагадаємо, українка з 13-м розміром блиснула своєю гордістю, змусивши чоловіків забути про все.
Також Politeka писала, що українка з 13-м розміром подражнила солодкими "диньками" в екстремальному декольте.