Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, покрасовалась своими прелестями на светском мероприятии

Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Кузнецова посетила премьеру фильма «Фантастичні українці». Событие прошло при участии множества звезд и прессы. В частности, можель показала у себя в «Сторис» Фагота из ТНМК (Олег Михайлюта).

Ответила на вопросы журналистов и сама Кузнецова. В частности она призналась, что является немного суеверной.

На показ фильма модель, которая является обладательницей самой большой натуральной груди Украины, пришла в сером платье с цветочным принтом. Глубокое декольте выгодно подчеркнуло гордость модели. При этом ткань на пышных формах так натянулась, что казалось, платье аж трещит и может не выдержать натиска.

Ранее Кузнецовой посчастливилось побывать на допремьерном показе фильма "Линия горизонта".

«Фильм просто огонь!!! Любовная история, самолет, небо и катастрофа...», - поделилась впечатлениями модель.

При этом она показала короткое видео-бумеранг. Кузнецова запечатлена в красно-синей клетчатой рубашке, которую не удалось застегнуть из-за впечатляющего размера бюста модели.

Напомним, украинка с 13-м размером сверкнула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером подразнила сладкими «дыньками» в экстремальном декольте.