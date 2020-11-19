Віялові відключення електрики можуть наздогнати українців вже цієї зими

Справа в тому, що енергосистема може не впоратися із зростанням споживання ресурсу, пишуть "Факти".

Так, Міненерго протягом року обмежувало роботу АЕС і нехтувало плановими ремонтами блоків атомних станцій.

Зараз на АЕС працюють по 10 блоків з 15, а раніше на початку зимового сезону працювало не менше 12 енергоблоків.

Відзначається, що цього року вперше обсяги атомної генерації зрівнялися з тепловою, тобто "Енергоатом" несе мільярдні збитки. Системі загрожує колапс.

І як наслідок ситуації, що склалася, в платіжках за електроенергію ціна кіловатів вже підскочила на 30-35%.

Як повідомлялося раніше, НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.

Крім того, з наступного року, можливо, ще більше подорожчає і тариф за передачу електроенергії – до 400 грн/МВт•год.

При цьому в Міненерго, заявляють, що до кінця року ціни на електроенергію для населення не зміняться:

при відбитті до 100 кВт — год-90 копійок за 1 кВт/год;

понад 100 кВт/год — 1,68 гривні за 1 кВт/год.

А ось на початку наступного року Україна збирається переходити на ринкові умови. Згідно з таким тарифом, українцям потрібно буде платити приблизно 2,5 гривень за кіловат.

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