Тариф на передачу электроэнергии повышен на 30% с декабря 2020 года

Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для Укрэнерго. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Тариф подняли на 72 грн до 312 грн за МВт-ч.

"Утвержденный регулятором тариф на декабрь 2020 года является минимально возможным, т.к. покрывает лишь те расходы, которые компания уже понесла по факту. Это, в первую очередь, отчисления в госбюджет за 2019 год и компенсация расходов поставщикам универсальных услуг на оплату "зеленого" тарифа частным домохозяйствам", – говорится в сообщении.

Укрэгерго предлагает зафиксировать в структуре тарифа на передачу электроэнергии лимит средств, которые компания может платить для компенсации расходов ГП Гарантированный покупатель и поставщикам универсальных услуг за "зеленый" тариф в 2021 году.

Про мнению компании, это позволит уменьшить нагрузку на участников рынка, которые платят по этому тарифу, а также предотвратит ухудшение финансового состояния системного оператора.

Министерство энергетики уверяет, что повешения тарифа Укрэнерго не повлияет на цену электроэнергии для населения.

Ранее сообщалось, что тарифы на свет для населения в Украине не пересматривалась с 2017 года и сейчас являются самыми низкими среди всех стран Европы.

Так, согласно установленных постановлением НКРЭКУ тарифам, цена на электрическую энергию на сегодня составляет (с НДС): до 100 кВт/ч - 90 коп. за кВт/ч и более 100 кВт/ч - 1,68 грн. за кВт/ч.

Однако в Минэнерго, заявляют, что до конца года цены на электроэнергию для населения не изменятся:

при отреблении до 100 кВт/ч — 90 копеек за 1 кВт/ч;

более 100 кВт/ч — 1,68 гривны за 1 кВт/ч.

А вот в начале следующего года Украина собирается переходить на рыночные условия. Согласно такому тарифу, украинцам нужно будет платить примерно 2,5 гривен за киловатт.

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